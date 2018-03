Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Hattingen - ...

Hattingen - Werkzeuggeräte aus Scheune entwendet

Hattingen - In der Zeit vom 15.03.2018, 17.00 Uhr bis 17.03.2018, 08.00 Uhr drangen unbekannte Täter durch eine Eingangstür in eine Scheune an der Straße In den Höfen ein. Sie entwendeten zwei Schleifgeräte der Marke Bosch.

OTS: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12726.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005 Fax: 02336/9166-2199 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de