Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Hattingen- ...

Hattingen- Fahrzeugführer alkoholisiert

Hattingen - Am 30.03.2018, gegen 04:00 Uhr, befährt ein 22-jähriger Hattinger mit seinem Pkw die Otto-Hue-Straße in Fahrtrichtung Weg zum Stadtwald. In Höhe Hausnummer 66 kommt er von der Fahrbahn ab, fährt gegen einen geparkten Pkw und verletzt sich leicht. Bei der Unfallaufnahme beleidigt er die eingesetzten Beamten, nachdem diese seine Alkoholisierung feststellen und eine Blutprobe, sowie die Führerscheinsicherstellung anordnen.

