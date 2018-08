Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Hattingen - ...

Hattingen - Auseinandersetzung auf der Thingstraße

Hattingen - Am 21.08.2018, gegen 19.10 Uhr, kam es auf der Thingstraße zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen einer weiblichen und zwei männlichen Personen. Im weiteren Verlauf bedrohte die Frau einen der beiden Männer mit einem Elektroschocker. Zeugen verständigten die Polizei. Am Einsatzort wurden alle Beteiligten aus Hattingen im Alter von 20, 41 und 57 Jahren angetroffen. In der Handtasche der 20-jährigen wurde ein als Taschenlampe getarnter Elektroschocker sowie ein Tütchen mit Tabletten aufgefunden und sichergestellt. Die Beamten nahmen die 20 Jährige vorläufig fest und brachten sie zur Polizeiwache. Eine Anzeige wurde gefertigt.

