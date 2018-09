Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Hattingen - ...

Hattingen - Betäubungsmittel bei Verkehrskontrolle sichergestellt

Hattingen - Am 12.09.2018, gegen 23.25 Uhr, hielt die Polizei auf der Bredenscheider Straße in Höhe eines Krankenhauses ein Kleinkraftrad an. Bei der Überprüfung des 28-jährigen Sprockhövelers stellten sie fest, dass er unter Drogeneinfluss stand und nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin wurden bei dem Fahrer Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Die Beamten brachten ihn zur Polizeiwache und ordneten eine Blutprobenentnahme an. Eine Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeige gefertigt.

