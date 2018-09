Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Hattingen - ...

Hattingen - Verkehrsunfall mit 2 leicht verletzten Personen

Hattingen - Am 15.09.2018 gegen 09:55 Uhr befuhr eine 52-jährige Bochumerin in einem Opel Zafira die Bredenscheider Straße in Fahrtrichtung Sprockhövel. Vermutlich auf Grund eines zu geringen Sicherheitsabstandes kam es zum Zusammenstoß mit einem vorausfahrenden 54-jährigen Hattinger in seinem VW Beetle. Die Kollision fand während eines Abbiegevorgangs statt. Die 11 und 13 Jahre alten Beifahrerinnen der Bochumerin verletzten sich leicht und wurden zur weiteren Behandlung in das Marienhospital Witten verbracht. Es entstand Sachschaden an beiden PKW's, welche nicht mehr fahrbereit waren.

