Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Hattingen - ...

Hattingen - Motorradfahrer nach Sturz leicht verletzt

Hattingen - Am 28.09.2018, gegen 14:00 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Hattinger mit seinem Krad Suzuki die Straße "Wodantal" in Fahrtrichtung Velbert. In einer Linkskurve rutschte der 43-jährige auf der feuchten Fahrbahn weg und überschlug sich mehrfach und verletzte sich leicht. Der Kradfahrer wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

