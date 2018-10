Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Hattingen - ...

Hattingen - Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person

Hattingen - Am 02.10.2018, gegen 17:00 Uhr, befuhren eine 45-jährige Sprockhövelerin mit ihrem Pkw Nissan in schwarz und ein 64-jähriger Hattinger mit seinem Pkw Audi in schwarz die Bredenscheider Straße hintereinander in Fahrtrichtung Hattingen. Der Hattinger fuhr aufgrund eines gebildeten Rückstaus im Bereich eines Reiterhofs auf Sprockhövelerin auf. Diese wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

