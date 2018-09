Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Hattingen - Autofahrerin ...

Hattingen - Autofahrerin wich schwarzem Pkw BMW aus

Hattingen - Am 11.09.2018, gegen 08.45 Uhr, musste eine 33-jährige Hattingerin mit einem silbernen Pkw VW Polo auf der linken Fahrspur der Hüttenstraße wegen eines von rechts kommenden schwarzen Pkw BMW eine Notbremsung durchführen. Der BMW-Fahrer setzte seine Fahrt über die Hüttenstraße in Richtung Innenstadt fort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Bei dem Bremsmanöver erlitt ein Kind in dem Pkw VW Polo eine leichte Nackenverletzung. Es wurde von der geschädigten Fahrerin selbständig zur ärztlichen Behandlung gebracht. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02324/9166-6000.

