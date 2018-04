Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Hattingen - Betrunkener ...

Hattingen - Betrunkener Fahrradfahrer stürzt

Hattingen - Am 31.03.2018, gegen 23.55 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Hattinger mit einem Fahrrad die Wuppertaler Straße in Richtung Bochum. In Höhe der Rauendahlstraße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Bei dem Sturz zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu. Bei seiner Überprüfung bemerkten die Beamten Alkoholeinfluss. Sie brachten ihn zur Polizeiwache und ordneten eine Blutprobenentnahme an.

OTS: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12726.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005 Fax: 02336/9166-2199 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de