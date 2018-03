Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Hattingen- Diebe stehlen ...

Hattingen- Diebe stehlen Tresor aus Schlafzimmer

Hattingen - In der Zeit vom 22.03. bis zum 26.03. drangen Einbrecher in eine Wohnung an der Straße in der Delle ein. Sie hebelten die Balkontür der im Erdgeschoss befindlichen Wohnung auf und durchsuchten sie. Aus dem Schlafzimmer entwendeten die Eindringlinge einen Tresor mit persönlichen Dokumenten.

