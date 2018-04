Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Hattingen - Diebstahl in ...

Hattingen - Diebstahl in Telefongeschäft

Hattingen - Am 16.04.2018, gegen 11.00 Uhr, hielten sich zwei männliche Jugendliche in einem Telefongeschäft an der Heggerstraße auf. Sie durchschnitten an zwei Vorführhandys der Marke Apple die Befestigungskabel und rissen diese aus ihrem Sicherungsblock. Ein Angestellter wurde durch das Piepsen der Diebstahlssicherung auf die Täter aufmerksam. Er folgte ihnen über die Oststraße in Richtung Schreys Gasse, wo er die beiden Diebe aus den Augen verlor. Sie sind etwa 13 bis 15 Jahre alt, ca. 165 bis 170 cm groß, haben einen braunen Teint, schwarze Haare und trugen dunkle Kleidung. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02324/9166-6000.

