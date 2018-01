Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Hattingen- Einbruch in ...

Hattingen- Einbruch in Einfamilienhaus

Hattingen - Am Samstag, den 13.01.2018, zwischen 18:30 Uhr und 20:15 Uhr, gelangten unbekannte Täter durch Hebeln an der Kellertür in ein freistehende Einfamilienhaus in der Straße am Grenzstück. Sämtliche Räume wurden durchsucht. Es wurden Rauchwaren in unbekannter Menge entwendet.

