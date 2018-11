Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Hattingen - Eine ...

Hattingen - Eine verletzte Person nach Verkehrsunfall

Hattingen - Am 17.11.2018, gegen 11 Uhr, befuhr eine 76-jährige Bochumerin in einem Toyota die Straße "Am Schewenkamp" in Fahrtrichtung Thingstraße. In Höhe der Einmündung "Diepenbeck" missachtete die Bochumerin die Vorfahrt einer von rechts kommenden 20-jährigen Hattingerin in einem Renault. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 7000 Euro.

