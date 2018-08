Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Hattingen - Fenster und ...

Hattingen - Fenster und Fassade beschädigt

Hattingen - In der Zeit vom 28.08.2018, 15.00 Uhr bis 29.08.2018, 07.15 Uhr wurden von unbekannten Tätern die Fassade und ein Dachfenster eines Schulgebäudes an der Straße Am Hagen durch Schläge und durch Besprühen mit Farbe beschädigt.

