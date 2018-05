Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Hattingen - Hattinger ...

Hattingen - Hattinger wehrt sich gegen Handyräuber

Hattingen - Am 09.05.2018, gegen 00.50 Uhr, sprachen drei männliche Personen vor einem Bankinstitut an der Roonstraße einen 26-jährigen Hattinger an. Sie forderten von dem Geschädigten die Herausgabe seines Handys, wobei ihm einer der Täter ein Messer vorhielt. Der Hattinger weigerte sich das Handy herauszugeben. Die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Täterbeschreibung: Einer der Täter war mit einer schwarzen Kapuzenjacke und einer kurzen dunklen Hose bekleidet und führte ein Messer mit sich. Der zweite Täter trug ein blaues T-Shirt, eine kurze blaue Hose und einen dunklen Schal. Von dem dritten Täter liegt keine Personenbeschreibung vor. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02324/9166-6000.

