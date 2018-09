Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Hattingen - Mofafahrerin ...

Hattingen - Mofafahrerin stürzt und verletzt sich leicht

Hattingen - Am Freitag den 21.09.2018, gegen 13:00 Uhr, befuhr eine 57-jährige Hattingerin mit ihrem Mofa die Straße "Hölter Busch" in Fahrtrichtung Holthauser Straße. Unmittelbar vor der Einmündung versuchte sie mit Schwung auf den dortigen Gehweg zu rollen, dabei stürzte die 57-jährige Fahrzeugführerin und verletzte sich an ihrem linken Arm. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

