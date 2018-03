Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Hattingen- Peugeot ...

Hattingen- Peugeot erfasst Fußgänger

Hattingen - Am 28.03.18 fuhr ein 43-jähriger Essener mit seinem Peugeot, um 08:00 Uhr, auf der Martin-Luther-Straße in Richtung Bochum. An der Kreuzung Martin-Luther-Straße/Kreisstraße stieß das Fahrzeug mit einer 67-jährigen Fußgängerin zusammen, die an der Fußgängerampel die Fahrbahn überquerte. Sie verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ob die Fußgängerin bei Rot die Fahrbahn überquerte, ist Gegenstand der Ermittlungen.

