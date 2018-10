Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Hattingen - Polizei ...

Hattingen - Polizei bittet um Mithilfe nach Einbruchsversuchen

Hattingen - Am 02.10.2018, in der Zeit von 14:15 bis 16:20 Uhr, versuchten unbekannte Täter in mindestens zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Munscheidstraße einzudringen. Zu dieser Zeit hielt sich nach Zeugenaussagen im Treppenhaus eine dort unbekannte männliche Person auf, welche sich als Vertreter für Alarmanlagen ausgab und wie folgt beschrieben wird: 180-183 cm, blonde kurze Haare, rundliches Gesicht mit breiten Lippen, blaues Hemd, schwarze Anzughose, mit einer Mappe unter dem Arm. Wer kann nähere Angaben zu dieser Person oder zu weiteren Tatverdächtigen machen? Die Polizei bittet um Hinweise unter 02324/9166-6000.

OTS: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12726.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: 02336 9166 2711 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de