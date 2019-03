Hattingen- schwerer Verkehrsunfall mit Motorrad

Hattingen - Am 22.03.2019 um ca. 13:30 Uhr befuhr ein 59- jähriger Wuppertaler mit seinem Krad die Straße Wodantal in Fahrtrichtung Hattingen. Aufgrund eines langsam fahrenden Traktors, kam es zu einer Fahrzeugschlange vor dem Kradfahrer, die er überholte. In Höhe der Einmündung "In der Liethe" bog ein 69- jähriger Wuppertaler mit seinem Pkw links ab und es kam zur Kollision mit dem überholenden Motorradfahrer. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in die nächste Unfallklinik geflogen. Der Unfallort wurde zur Unfallaufnahme für 1,5 Stunden voll gesperrt.

OTS: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12726.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: 02336 9166 2711 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de