Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Hattingen- Täter steigen ...

Hattingen- Täter steigen durch das Oberlicht ein

Hattingen - Am Mittwoch stellte der Besitzer eines Antiquitätengeschäftes am Kirchplatz fest, dass die Scheibe eines Oberlichtes zerstört war und Schmuck und Silbergegenstände aus dem Geschäft entwendet wurden. Zuletzt sei er am Samstag im Geschäft gewesen, hier sei noch alles in Ordnung gewesen.

OTS: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12726.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005 Fax: 02336/9166-2199 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de