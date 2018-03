Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Hattingen - Terrassentür ...

Hattingen - Terrassentür eingeworfen

Hattingen - In der Zeit vom 13.03.2018, 16.00 Uhr bis 14.03.2018. 13.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln und Einschlagen einer Terrassentür Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Quell. In den Wohn- und Kellerräumen durchwühlten sie mehrere Schränke und Behältnisse. Ob etwas entwendet wurde, ist nicht bekannt. Laut Zeugenaussagen hielten sich zur genannten Zeit eine weibliche und eine männliche Person in der Nähe des Tatortes auf. Sie klingelten bei einem Nachbarn und fragten ihn, ob er die italienische Sprache spreche. Die männliche Person ist etwa 170 cm groß, hat kurze Haare und trug eine dunkle Jeansjacke. Die weibliche Person ist etwa kleiner, hat dunkle Haare und trug einen blau-grauen Blouson. Ob es sich hierbei um die Täter handelt, steht nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02324/9166-6000.

