Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Hattingen- Versuchter ...

Hattingen- Versuchter Einbruch in Imbiss

Hattingen - In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch versuchten Unbekannte durch den Haupteingang eines Imbiss an der Großen Weilstraße in das Gebäude zu gelangen. Sie versuchten die Tür aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang.

OTS: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12726.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005 Fax: 02336/9166-2199 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de