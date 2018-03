Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Hattingen- Während ...

Hattingen- Während Mieter schläft, steigen Einbrecher in die Wohnung

Hattingen - Am 26.03.2018 drangen Unbekannte in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße In der Delle ein. Der 53-jährige Wohnungsmieter legte sich morgens zum Schlafen hin. Als er aufwachte, hatten Einbrecher die Balkontür aufgehebelt und das Wohnzimmer durchsucht. Entwendet wurde nichts, vermutlich wurden sie durch den aufwachenden Mieter überrascht.

