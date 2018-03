Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Hattingen - Wohnungstür ...

Hattingen - Wohnungstür aufgebrochen

Hattingen - Am 19.03.2018, gegen 07.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter in der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses am Eichenweg eine Wohnungstür auf. Ob die Täter die leerstehende Wohnung betraten und etwas entwendet haben, ist nicht bekannt.

