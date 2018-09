Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Hattingen - Zeuge ...

Hattingen - Zeuge verständigte die Polizei

Hattingen - Am 12.09.2018, gegen 15.00 Uhr, verschafften sich zwei männliche Personen durch Aufschneiden eines Zaunes und durch Aufhebeln einer Eingangstür Zutritt in das Lager eines Einkaufsmarktes an der Eickener Straße. Zeugen beobachteten die Tat und verständigten die Polizei. Nach bisherigen Feststellungen wurden Kabel entwendet.

