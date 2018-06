Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Hattingen - Zwei Pkw ...

Hattingen - Zwei Pkw aufgebrochen

Hattingen - In der Zeit vom 09.06.2018, 18.00 Uhr bis 13.06.2018, 10.00 Uhr drangen unbekannte Täter auf der Straße Am Roswitha-Denkmal gewaltsam durch die Fahrzeugtür in ein abgestelltes schwarzes Wohnmobil Citroen ein. Sie entwendeten Bargeld, zwei Sonnenbrillen und einen Lautsprecher. In der Zeit vom 12.06.2018, 19.30 Uhr bis 13.06.2018, 11.15 Uhr schlugen unbekannte Täter auf der Kleinen Hochstraße die Seitenscheibe eines abgestellten BMW ein. Sie demontierten aus dem Lenkrad den Airbag und entwendeten ihn.

