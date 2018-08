Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Herdecke - ...

Herdecke - Leichtkraftrad prallt gegen Absperrpfosten

Herdecke - Am 29.08.2018, gegen 12.50 Uhr, beabsichtigte ein 16-jähriger Wittener mit einem Leichtkraftrad zwischen zwei Absperrpfosten eines Wohnhauses an der Straße Weg zum Poethen durchzufahren und zu parken. Er stieß gegen einen der beiden Pfosten, wobei der Kleinkraftradfahrer zu Boden stürzte und das Fahrzeug gegen einen abgestellten Lkw Renault rutschte. Bei dem Unfall erlitt der 16-jährige leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

