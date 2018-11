Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Herdecke - ...

Herdecke - Verkehrsunfallflucht durch Lkw-Gespann

Herdecke - Am 07.11.2018 in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 18:00 Uhr kommt es im Gerhard-Hauptmann-Weg in Herdecke zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen Lkw mit Anhänger oder einen Sattelzug werden eine dortige Bruchsteinmauer und eine anliegende Rasenfläche beschädigt. Anschließend setzt der Fahrer des Gespanns seine Fahrt über die Koenenstraße fort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Es entsteht Sachschaden von ca. 500 Euro

