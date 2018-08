Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Herdecke - Einbrecher ...

Herdecke - Einbrecher flüchtet

Herdecke - Am 26.08.2018, gegen 21.55 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter durch ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Einfamilienhaus am Waldweg einzudringen. Bei seinem Vorhaben wurde der Täter von einer anwesenden Bewohnerin gestört und flüchtete in eine unbekannte Richtung.

OTS: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12726.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005 Fax: 02336/9166-2199 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de