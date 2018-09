Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Herdecke - Einbruch in ...

Herdecke - Einbruch in ein Einfamilienhaus im Gerhart-Hauptmann-Weg

Herdecke - Am Freitag, den 21.09.2018, in der Zeit von 17:30 Uhr bis 21:15 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter durch eine rückwärtig gelegene Terrassentür in das Innere eines Einfamilienhauses. Hier durchwühlten der oder die Täter vereinzelt Schränke, entwendeten jedoch augenscheinlich nichts. Im Anschluss entfernten sich die Täter unerkannt.

