Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Herdecke- Einbruch in ...

Herdecke- Einbruch in Gaststätte

Herdecke - Am Dienstagmorgen, gegen 04:30 Uhr, hebelten Unbekannte die Eingangstür einer Gaststätte an der Straße Zweibrücker Hof auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie hebelten einen Spielautomaten auf und entwendeten daraus Münzgeld. Sie flohen mit ihrer Beute durch ein Fenster und entkamen unerkannt.

OTS: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12726.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005 Fax: 02336/9166-2199 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de