Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Herdecke - Pkw biegt ...

Herdecke - Pkw biegt verbotswidrig ab

Herdecke - Am 23.08.2018, gegen 18.50 Uhr, bog ein 39-jähriger Hagener mit einem Pkw Audi von einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters verbotswidrig nach links auf die Stiftsstraße ab. Es kam zu einem Zusammenstoß mit einem in Richtung Hauptstraße fahrenden Pkw Toyota einer 27-jährigen Herdeckerin, wobei diese leicht verletzt wurde. Sie begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

OTS: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12726.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005 Fax: 02336/9166-2199 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de