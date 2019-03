Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Herdecke- Scheinwerfer ...

Herdecke- Scheinwerfer gestohlen

Herdecke - In der Zeit von Samstag bis Montag machten sich Unbekannte an einem an der Dortmunder Landstraße geparkten Porsche Cayenne zu schaffen. Sie hebelten die Scheinwerferumrandung des geparkten Fahrzeugs heraus und klauten beide Frontscheinwerfer.

