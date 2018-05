Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Herdecke - Tätlicher ...

Herdecke - Tätlicher Angriff vor Gaststätte

Herdecke - Am 10.05.2018, gegen 04:00 Uhr, griff eine unbekannte männliche Person vor einer Gaststätte an der Hauptstraße grundlos zwei Herdecker im Alter von 19 und 21 Jahren tätlich an. Er schlug beiden Geschädigten mit der Faust ins Gesicht und verletzte sie leicht. Die ältere Person wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Angreifer konnte in unbekannte Richtung flüchten. Laut Zeugenaussagen, soll es sich bei dem Täter um einen etwa 25- bis 30-jährigen Mann mit südländischem Aussehen handeln, der in Begleitung von drei männlichen Personen befand. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02335/9166-7000.

