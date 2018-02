Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Herdecke - Versuchter ...

Herdecke - Versuchter Einbruch in Feuerwehrgebäude

Herdecke - In der Zeit vom 12.02.2018, 18.00 Uhr bis 13.02.2018, 10.00 Uhr versuchten unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Rolltores in das Feuerwehrgebäude an der Straße Herdecker Bach einzudringen. Das Tor hielt dem Aufbruchsversuch stand.

