Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Herdecke - Vier Räder ...

Herdecke - Vier Räder entwendet

Herdecke - In der Nacht von Montag auf Dienstag bockten unbekannte Täter in der Straße Weg zum Poethen einen Audi auf Ziegelsteinen auf und entwendeten alle vier Reifen. Das Fahrzeug wurde durch den 34-jährigen Halter am Montagabend an der Straße geparkt. Bei den Felgen handelt es sich um Audi Felgen des Typ S-Line. Hinweise auf die Diebe gibt es bisher keine.

