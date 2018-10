Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Herdecke - Zwei ...

Herdecke - Zwei verletzte nach Verkehrsunfall auf der Ender Talstraße

Herdecke - Am 03.10.2018, gegen 00:55 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Gevelsberger mit seinem Pkw Honda in blau zusammen mit seiner 18-jährigen Beifahrerin die Ender Talstraße in Fahrtrichtung "Herdecker Bach". Im Bereich einer Rechtskurve verlor der 19-jährige aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Gevelsberger fuhr in eine Böschung. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beiden Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

