Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Kind bei Unfall leicht ...

Kind bei Unfall leicht verletzt

Ennepetal - Am 20.09.2018, gegen 18.30 Uhr, befuhr eine 75-jährige Ennepetalerin mit ihrem grauen Pkw Opel die Loher Straße in Richtung Neustraße. Beim Abbiegen in eine Grundstückszufahrt schätzte sie die Geschwindigkeit eines auf dem Gehweg mit seinem Roller fahrenden 12-jährigen Jungen aus Ennepetal falsch ein. Der Junge bremste sein Gefährt scharf ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam er zu Fall und rutschte gegen den Pkw der Unfallverursacherin. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

