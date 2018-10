Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Kradfahrer leicht verletzt

Kradfahrer leicht verletzt

Sprockhövel - Am Freitagnachmittag befuhr ein 74-jähriger Motorradfahrer die Wittener Straße in Fahrtrichtung Sprockhövel / Hattingen. Auf der Wittener Straße staute sich zu diesem Zeitpunkt der Verkehr aufgrund einer Baustelle im Nahbereich. Aufgrund dessen fuhr er mit seiner Honda linksseitig an den anderen Verkehrsteilnehmern vorbei. Zeitgleich versuchte ein 40-jähriger VW Fahrer aus der Kortenstraße kommend, linksseitig in Fahrtrichtung Haßlinghausen auf die Wittener Straße einzubiegen. Er passte eine Lücke zwischen dem sich stauenden Verkehr ab und tastete sich aus dem Einmündungsbereich heraus. Dabei übersah den sich nähernden Kradfahrer. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß kam der Kradfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde mittels RTW in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro.

