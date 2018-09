Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Kunst sieht anders aus

Kunst sieht anders aus

Sprockhövel - Zwischen dem 25.09.2018, 15:30 Uhr und dem 26.09.2018, 06:50 Uhr stand ein grauer Pkw Mazda in der Straße Am Blumenhaus in Sprockhövel-Haßlinghausen geparkt. Derzeit Unbekannte hatten die rechte Fahrzeugseite mit diversen Kratzern und Dellen übersäht. Hinweise nimmt die Polizei unter 02324/9166-6000 entgegen.

