Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Nach Einbruch in Wohnung ...

Nach Einbruch in Wohnung Bargeld entwendet

Ennepetal - Durch Hebeln am Schlafzimmerfenster verschaffte sich ein derzeit unbekannter Täter Zutritt zu einer Wohnung in der Heinrich-Heine-Straße in Ennepetal. Der Täter durchsuchte sämtliche Räume und flüchtete mit einem Bargeldbetrag. Hinweise zum Täter oder verdächtigen Feststellungen nimmt die Polizei unter 02333/9166-4000 entgegen.

OTS: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12726.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005 Fax: 02336/9166-2199 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de