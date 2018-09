Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Pkw-Fahrer kommt in ...

Pkw-Fahrer kommt in Kurve von der Fahrbahn ab

Ennepetal - Ein 18-jähriger Ennepetaler befuhr in den Abendstunden des 25.09.2018 mit seinem grauen Pkw VW die Deterberger Straße in Fahrtrichtung Heilenbecker Straße in Ennepetal-Milpse. In einer engen Kurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mauer eines angrenzenden Hauses. Durch den Aufprall wurden die Airbags am Fahrzeug ausgelöst. Da der Pkw nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. An der Unfallstelle liefen Betriebsstoffe aus, sodass die Feuerwehr gerufen werden musste. Zur Kontrolle kam der 18-Jährige in ein Krankenhaus.

