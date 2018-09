Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Pkw in Parkhaus beschädigt

Pkw in Parkhaus beschädigt

Herdecke - Am 17.09.2018, in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr, wurde ein in dem Parkhaus an der Stiftsstraße parkender grauer Pkw Opel Corsa hinten linksseitig beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 02335/9166-7000

