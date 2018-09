Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Schwelm - 16-jähriger ...

Schwelm - 16-jähriger nach Sturz leicht verletzt

Schwelm - Am 28.09.2018, gegen 17:10 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Kradfahrer die Straße "Korthausen" in Fahrtrichtung Gevelsberger Straße. An einer Straßenkuppe kam ihm ein 33-jähriger Dortmunder mit einem Kleintransporter entgegen. Der 16-jährige betätigte versehentlich die Vorderradbremse und stürzte über seinen Lenker auf den Boden. Bei dem Sturz verletzte sich der 16-jährige leicht.

