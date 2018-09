Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Schwelm - Auffahrunfall ...

Schwelm - Auffahrunfall auf der Hattinger Straße

Schwelm - Am 11.09.2018, gegen 06.30 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Schwelmer mit einem Pkw Opel Zafira die Hattinger Straße in Richtung Schwelm. Im Kreuzungsbereich Hattinger Straße / Gevelsberger Straße fuhr er vor einer Verkehrsampel auf das Heck eines vor ihm verkehrsbedingt wartenden Pkw Opel Corsa einer 20-jährigen Schwelmerin auf und schob diesen gegen die hintere Stoßstange des davor stehenden Lkw eines 49-jährigen Wuppertalers. Bei dem Unfall zog sich die Opelfahrerin leichte Verletzungen zu. Sie begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

