Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Schwelm - Auffahrunfall ...

Schwelm - Auffahrunfall mit drei verletzten Verkehrsteilnehmern

Schwelm - Am 28.09.2018, gegen 16:30 Uhr, befuhren ein 43-jähriger Schwelmer mit seinem Pkw Porsche zusammen mit seinem 41-jährigen Beifahrer und eine 35-jährige Wuppertalerin mit ihrem Pkw Dodge die Talstraße in Fahrtrichtung Wuppertal. Vor der Lichtzeichenanlage in Höhe eines Baumarktes bremste der 43-jährige verkehrsbedingt ab. Die dahinter fahrende 35-jährige bremste ebenfalls, rutschte nach eigenen Angaben jedoch vom Bremspedal ab und fuhr dem Porsche-Fahrer auf. Die Wuppertalerin, der Schwelmer, sowie sein Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Verletzten wurden in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Da der Porsche nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von circa 23.000 Euro

OTS: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12726.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: 02336 9166 2711 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de