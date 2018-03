Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Schwelm - Aufmerksame ...

Schwelm - Aufmerksame Seniorin fällt nicht auf Enkeltrick herein

Schwelm - Am 21.03.2018, gegen 13.30 Uhr, erhielt eine ältere Schwelmerin auf der Brunnenstraße einen Telefonanruf. Eine weibliche Stimme meldete sich und gab an, dass sie ihre Nichte sei. Sie forderte von der Seniorin eine finanzielle Unterstützung von mehreren tausend Euro, die sie am Nachmittag bei ihr abholen wolle. Als die Seniorin nicht auf die Aufforderung einging, beendete die Anruferin das Gespräch.

