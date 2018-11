Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Schwelm - Einbruchsversuch

Schwelm - Einbruchsversuch

Schwelm - Am 27.11.2018 meldeten die Eigentümer eines Einfamilienhauses in der Kastanienstraße einen Einbruchsversuch. An einem Fenster im Eingangsbereich wurden Hebelspuren festgestellt. Das Fenster hielt dem Einbruchsversuch stand. Wann genau die Hebelspuren entstanden sind, konnten die Eigentümer nicht mehr feststellen.

