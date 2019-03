Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Schwelm- Ennepetalerin ...

Schwelm- Ennepetalerin bei Unfall leicht verletzt

Schwelm - Am Mittwoch (27.03) fuhr eine 24-jährige Ennepetalerin mit ihrem Smart auf der Beyenburger Straße in Richtung Wupperstraße. Aus bisher nicht geklärten Gründen verlor sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dort befindliche Leitplanke. Die 24-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht, sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht

