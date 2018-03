Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Schwelm - Fahrgast ...

Schwelm - Fahrgast randaliert in S-Bahn

Schwelm - Am 18.03.2018, gegen 19.45 Uhr, nahm die Polizei wegen Randalierens in der S-Bahn einen Fahrgast im Bahnhof an der Straße Bahnhofsplatz vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des 24-jährigen Wuppertalers wurden zwölf Tütchen mit Betäubungsmitteln, eine größere Menge an handelsüblichem Bargeld sowie zwei Handys aufgefunden und sichergestellt. Weitere Ermittlungen dauern an.

